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रामकोला। क्षेत्र के जई छपरा गांव में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। पीड़ित सिद्धू शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।जई छपरा निवासी सिद्धू शर्मा 19 नवंबर को परिवार के साथ अपने मामा के घर महुअवा गए थे। इस दौरान उनका मकान बंद था। उनके घर के बगल में बनी मड़ई में उनकी दादी सीता देवी रहती हैं।23 नवंबर को परिवार के साथ घर लौटने पर सिद्धू शर्मा ने कमरे का सामान बिखरा पाया। जांच करने पर सोने की एक नथिया, एक जोड़ी झुमके और चांदी की हाथ पलानी समेत कई अन्य जेवरात नहीं मिले। एक कंबल भी लापता है।इसके बाद सिद्धू शर्मा ने रामकोला थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी। थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।