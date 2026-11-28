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हनुमाननगर गोपालपुर बिरैचा निवासी आदित्य कुमार यादव ने 28 मार्च 2026 को हाटा कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उनका 12 वर्षीय भांजा राजवीर यादव पुत्र प्रमोद यादव 27 मार्च की शाम करीब तीन बजे हनुमान पैकौली चौराहे पर सामान खरीदने गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला।अगले दिन 29 मार्च को गांव से कुछ दूरी पर नहर किनारे झाड़ियों में राजवीर का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी डब्लू गोड़ पुत्र गामा गोड़ निवासी वार्ड नंबर 18, हनुमाननगर गोपालपुर बिरैचा, हाटा के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, किशोर की हत्या उसकी मां के प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाह पेश किए। इनमें मृतक की मां भी शामिल थीं। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी जेल से न्यायालय में पेश हुआ था। अदालत के आदेश के बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया।