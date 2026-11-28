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दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान सामने आया कि 15 थोक दवा विक्रेता लाइसेंस में दर्ज पते पर कारोबार नहीं कर रहे थे। मौके पर दुकानें संचालित नहीं मिलने पर विभाग ने उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए। विज्ञापन

ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के अनुसार, कार्रवाई से पहले जिले में 435 थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस थे। 15 लाइसेंस निरस्त होने के बाद इनकी संख्या घटकर 420 रह गई है। वहीं, विभाग की टीम ने निजी नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोरों की भी जांच की। इस दौरान 10 ऐसे मेडिकल स्टोर मिले, जहां कोई पंजीकृत फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था। विज्ञापन विज्ञापन

विभाग ने इनके संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान सामने आया कि 15 थोक दवा विक्रेता लाइसेंस में दर्ज पते पर कारोबार नहीं कर रहे थे। मौके पर दुकानें संचालित नहीं मिलने पर विभाग ने उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए।ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के अनुसार, कार्रवाई से पहले जिले में 435 थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस थे। 15 लाइसेंस निरस्त होने के बाद इनकी संख्या घटकर 420 रह गई है। वहीं, विभाग की टीम ने निजी नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोरों की भी जांच की। इस दौरान 10 ऐसे मेडिकल स्टोर मिले, जहां कोई पंजीकृत फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था।विभाग ने इनके संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पडरौना। नियमों की अनदेखी कर दवा का कारोबार करने वालों के खिलाफ औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिले में चलाए जा रहे विशेष सत्यापन अभियान के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 15 थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। ये कारोबारी लाइसेंस के लिए आवेदन में दर्ज पते पर संचालित नहीं मिले। वहीं, निजी नर्सिंग होम में बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के संचालित 10 मेडिकल स्टोरों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।