विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेले में शामिल होने के लिए एक दिन पहले से ही दूरदराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंगलवार भोर से ही नदी के घाटों पर स्नान के लिए भीड़ जुटने लगी। दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग बांसी धाम पहुंचे। परिवार के साथ आए श्रद्धालुओं में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भी अच्छी खासी संख्या रही।झूलों और दुकानों पर रही रौनक : बांसी धाम के मेले में धार्मिक आस्था के साथ मनोरंजन और खरीदारी का भी उत्साह दिखा। विभिन्न दुकानों पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रही।महिलाओं ने घरेलू सामान और शृंगार सामग्री की खरीदारी की, जबकि बच्चों और युवाओं ने झूलों का आनंद लिया। खानपान की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ जुटी रही। बच्चों की किलकारियों और दुकानदारों की आवाजाही से मेला परिसर में उत्सवी माहौल बना रहा। सुरक्षा की रहे व्यापक इंतजाम : कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मेला परिसर, नदी घाट और आवागमन के रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मी भीड़ नियंत्रित करने और आवागमन सुचारु बनाए रखने में जुटे रहे। घाटों पर भी पुलिस की निगरानी रही। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देते नजर आए।आस्था और परंपरा का दिखा संगम : पौराणिक मान्यता और धार्मिक महत्व के कारण बांसी धाम का कार्तिक पूर्णिमा मेला क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है। हर वर्ष इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांसी नदी में स्नान करने पहुंचते हैं। मंगलवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ से मेले की रौनक बढ़ी रही। लोगों ने स्नान और पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति की कामना की। देर शाम तक धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।