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बिना रिकॉर्ड दवाओं की बिक्री पर कार्रवाई, नियमों की अनदेखी पर संचालकों पर पड़ेगी भारीपडरौना। जिले के मेडिकल स्टोरों के कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए औषधि विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाओं की खरीद और बिक्री का पूरा ब्योरा ऑनलाइन अपलोड करना होगा। साथ ही दुकान के काउंटर पर बार कोड अनिवार्य तौर पर लगाना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।प्रतिबंधित दवाओं की बिना डॉक्टर की पर्ची बिक्री और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। जिले में संचालित 1,775 मेडिकल स्टोरों के संचालकों को अपनी वेबसाइट तैयार कर उस पर दुकान में उपलब्ध दवाओं की सूची, खरीद और बिक्री का ब्योरा, मूल्य सूची और अन्य जरूरी जानकारियां अपलोड करनी होंगी। इसके बाद वेबसाइट का बारकोड दुकान के काउंटर पर लगाना होगा, ताकि ग्राहक मोबाइल से उसे स्कैन कर दवाओं की कीमत और उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकें।औषधि विभाग के निर्देशों के अनुसार, तय समय सीमा में नई व्यवस्था लागू नहीं करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा। नियमों की अनदेखी पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर अंकुश लगेगा। सभी संचालकों को 15 दिसंबर तक यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।दवा खरीदते समय मरीजों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। मेडिकल स्टोर से हमेशा पक्का बिल लें। बिल पर दवा का नाम, मात्रा और कीमत जरूर जांचें। दवा की एक्सपायरी डेट भी देख लें। पैकेट की सील बंद होने की जांच करें। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक और अन्य निर्धारित दवाएं न खरीदें। बिल होने से दवा में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर शिकायत और जांच में मदद मिल सकती है।दवा खरीदते समय उसकी निर्माण और समाप्ति तिथि जरूर जांचें। पैकेट पर बैच नंबर और निर्माता का नाम भी देखें। बिल देने में आनाकानी करने या बिना उचित रिकॉर्ड दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर से सतर्क रहें। किसी दवा की गुणवत्ता पर संदेह होने पर औषधि विभाग में शिकायत करें।वर्जनमेडिकल स्टोर संचालकों को नई व्यवस्था का पालन करने की हिदायत दी गई है। सभी संचालकों को 15 दिसंबर तक यह व्यवस्था लागू करनी होगी। निर्देशों की अनदेखी करने और मनमानी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- नवीन कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर