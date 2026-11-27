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-एसडीएम की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही जांच, कमजोर निगरानी से चल रहा था खेल-पडरौना शहर में एक रेडियोलॉजिस्ट के नाम पर दो से तीन अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण होने की बात भी आई सामनेपडरौना। जिले में पंजीकृत 80 अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच में 22 पर रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं मिले। कुछ सेंटरों पर उनके स्थान पर दूसरे लोगों के अल्ट्रासाउंड करने की बात भी सामने आई है। डीएम संजय चौहान के निर्देश पर एसडीएम की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग संबंधित रेडियोलॉजिस्ट और सेंटर संचालकों को नोटिस जारी करने की तैयारी में है।शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अल्ट्रासाउंड सेंटरों का संचालन हो रहा है। कुछ सेंटरों पर अनियमितता और अवैध संचालन की शिकायत डीएम से की गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सीएमओ को टीम गठित कर संबंधित तहसील के एसडीएम की मौजूदगी में जांच कराने का निर्देश दिया था। टीम ने 20 से 25 नवंबर तक जांच किया तो यह तथ्य सामने आए।अब तक की जांच में 22 ऐसे सेंटर मिले हैं, जहां पंजीकरण में दर्ज रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं थे। कुछ जगह उनके स्थान पर दूसरे लोगों के अल्ट्रासाउंड करने की जानकारी भी मिली है। हालांकि संबंधित सेंटर संचालकों ने रेडियोलॉजिस्ट के मौजूद नहीं होने के अलग-अलग कारण बताए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अनुपस्थित मिले रेडियोलॉजिस्ट को नोटिस जारी कर सीएमओ कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। जांच अभी जारी है।सूत्रों के अनुसार, कुछ सेंटरों के पंजीकरण में दर्ज डॉक्टरों के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। पडरौना शहर में एक रेडियोलॉजिस्ट के नाम पर दो से तीन अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीकरण होने की बात भी सामने आई है। हाटा, कप्तानगंज, दुदही, कसया और तमकुहीराज क्षेत्रों में भी पंजीकृत सेंटरों के अलावा अवैध रूप से संचालित सेंटरों की शिकायतें हैं।करीब दो साल पहले कप्तानगंज क्षेत्र के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई के दौरान अनियमितता सामने आई थी। जांच में पता चला कि सेंटर का पंजीकरण गोरखपुर के राप्तीनगर फेज चार निवासी एक डॉक्टर के नाम पर कराया गया था। संबंधित डॉक्टर को इसकी जानकारी तक नहीं थी। इसके बाद सेंटर का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। हालांकि डॉक्टर की डिग्री का इस्तेमाल किसने किया और पंजीकरण के समय दस्तावेज का सत्यापन किस स्तर पर हुआ, इसकी जांच की जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में वर्तमान में पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटरों के दस्तावेज और डॉक्टरों की डिग्री का सत्यापन कराने की जरूरत है।वर्जनडीएम के निर्देश पर एसडीएम की मौजूदगी में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में 80 सेंटर पंजीकृत हैं। इनमें करीब 22 सेंटरों पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिले। संचालकों ने इसके अलग-अलग कारण बताए हैं। संबंधित रेडियोलॉजिस्ट को नोटिस जारी कर सीएमओ कार्यालय बुलाया गया है। जांच अभी जारी है।-डॉ. चंद्रप्रकाश, सीएमओ, कुसीनगर