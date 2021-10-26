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उद्घाटन के बाद डीएम ने केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाए। साथ ही मतदान प्रक्रिया से जुड़ी उनकी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान भी किया जाए। उन्होंने केंद्र पर आने वाले लोगों का विवरण नियमित रूप से रजिस्टर में दर्ज करने को कहा।डीएम ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को केंद्र तक पहुंचने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि डेमोंस्ट्रेशन सेंटर के माध्यम से आमजन को ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर मिलेगा। इससे मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और मतदाताओं की शंकाओं का समाधान हो सकेगा।