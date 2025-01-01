विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे बाजार खास स्थित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचने पर मुख्य दरवाजे पर ताला लटका मिला। बाहर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बोर्ड लगा था, लेकिन केंद्र के अंदर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। निर्धारित समय में अस्पताल बंद मिलने से आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के दावों पर सवाल खड़े हो गए।वहीं, गांधी नगर स्थित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चिकित्सक डॉ. राघवेंद्र शर्मा मौजूद मिले। हालांकि, अन्य कर्मचारी नहीं दिखे। कर्मचारियों की तैनाती के बारे में पूछने पर चिकित्सक ने बताया कि उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है। केंद्र पर आने वाले मरीजों का उपचार वह स्वयं करते हैं।गांधी नगर का आरोग्य मंदिर भी व्यवस्थित भवन के बजाय टिनशेड के नीचे बने कुछ कमरों में संचालित हो रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किराया भी दिया जा रहा है। वहीं, बाजार खास स्थित केंद्र तक पहुंचने का रास्ता भी सुगम नहीं है। ऐसे में मरीजों को केंद्र तक पहुंचने और वहां स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने में परेशानी हो रही है।दोनों केंद्रों की स्थिति ने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अस्पताल निर्धारित समय पर खुल ही नहीं रहे और कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं है तो इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य कैसे पूरा होगा।आरोग्य मंदिर पर तैनात कर्मचारियों का अनुपस्थित मिलना और नगरीय अस्पताल का बंद रहना गंभीर मामला है। सीएचसी अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए जाएंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।डॉ. चंद्रप्रकाश,सीएमओ कुशीनगर