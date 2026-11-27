विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तरया रोड स्थित एक निजी अस्पताल का मामला, पुलिस ने परिजन को कराया शांततमकुहीराज। कस्बे के तरया रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन से जन्मे नवजात की बृहस्पतिवार शाम मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। परिजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद अस्पताल संचालक और कर्मचारी मौके से चले गए। सूचना पर पहुंची तमकुहीराज पुलिस ने परिजन को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी।बिहार के विशुनपुरा निवासी सूरज गुप्ता की शादी करीब दो वर्ष पहले सेवरही थाना क्षेत्र के अजयनगर गांव निवासी रमेश गुप्ता की पुत्री सुमन देवी (27) से हुई थी। सुमन इन दिनों अपने मायके में रह रही थीं। बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उन्हें तमकुहीराज कस्बे के एक निजी अस्पताल ले गए। जांच के बाद अस्पताल संचालक ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी। इसके बाद सुमन को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया।परिजन के मुताबिक, दोपहर करीब तीन बजे ऑपरेशन से सुमन ने बच्चे को जन्म दिया। कुछ देर बाद नवजात की हालत बिगड़ने लगी। परिजन ने इसकी जानकारी अस्पताल के डॉक्टर को दी लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद परिजन नवजात को लेकर कसया स्थित एक चिकित्सक के पास पहुंचे। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने नवजात को मृत घोषित कर दिया।नवजात की मौत की जानकारी मिलते ही परिजन शव लेकर वापस निजी अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजन को शांत कराया। थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। परिजन को शांत कराने के बाद तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के पहुंचने तक अस्पताल संचालक और कर्मचारी वहां से जा चुके थे।तमकुहीराज कस्बे में निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों के संचालन को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से सख्ती के निर्देश दिए जाने के बावजूद अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नवजात की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदारों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कस्बे में कुछ निजी अस्पताल बिना जरूरी पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ स्वास्थ्यकर्मियों की मिलीभगत से ऐसे अस्पतालों को संरक्षण मिलता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में स्वास्थ्य विभाग का पक्ष और जांच रिपोर्ट सामने आना बाकी है।वर्जननिजी अस्पताल में नवजात की मौत की जानकारी उन्हें नहीं है। संबंधित अस्पताल के पंजीकरण के संबंध में भी फिलहाल जानकारी नहीं है। निजी अस्पतालों का ऑनलाइन पंजीकरण भी होता है। शुक्रवार को कार्यालय खुलने के बाद अस्पताल के पंजीकरण की स्थिति की जांच कराई जाएगी।- डॉ. हिमांशु कुमार, सीएचसी अधीक्षक