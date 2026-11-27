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छितौनी। क्षेत्र के रामपुर जंगल स्थित दक्षिणी टोला में चेचक फैलने की सूचना पर बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। टीम ने 12 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। साथ ही पीड़ितों का उपचार कर दवाएं वितरित कीं और ग्रामीणों को बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया।सीएचसी प्रभारी डॉ. पीएन गुप्ता की देखरेख में पहुंची स्वास्थ्य टीम ने गांव में मरीजों की जांच की। ग्रामीणों को साफ-सफाई रखने और संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी दी।ग्रामीणों के अनुसार, दक्षिणी टोला में करीब एक माह से चेचक का प्रकोप है। अब तक 14 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इनमें बच्चों की संख्या अधिक है। बीमारी के फैलने से ग्रामीणों में दहशत है और बच्चे स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय पर कार्रवाई नहीं होने की शिकायत ग्रामीणों ने सीएमओ से की थी। इसके बाद टीम गांव पहुंची।सीएचसी प्रभारी डॉ. पीएन गुप्ता ने बताया कि गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों की जांच और उपचार किया गया है। 12 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।