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-चाचा ने सीएमओ को पत्र देकर पेयजल की जांच, घर-घर सर्वे और फागिंग कराने की उठाई मांगमंसाछापर। विशुनपुरा ब्लॉक के नरचोचवा गांव के बाबा टोला निवासी मनोज गौड़ के चार वर्षीय बेटे अंश की शुक्रवार की सुबह इलाज के लिए गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। परिजन के मुताबिक, बच्चा दो दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। बृहस्पतिवार की देर रात उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार के साथ झटके आने लगे।परिजन ने बताया कि अंश को करीब दो दिन पहले बुखार आया था। शुरुआत में घरवाले स्थानीय स्तर पर उसका इलाज करा रहे थे। बृहस्पतिवार की रात करीब नौ बजे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज कुशीनगर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।परिजन आनन-फानन में बच्चे को लेकर गोरखपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही शुक्रवार की सुबह करीब छह बजे रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, बच्चे को तेज बुखार के साथ झटके आ रहे थे। उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं लग रही थी। मासूम की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। माता-पिता समेत अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।उधर, घटना के बाद मृतक के चाचा मोहन ने सीएमओ को प्रार्थना पत्र देकर गांव में स्वास्थ्य संबंधी जांच और जरूरी इंतजाम कराने की मांग की है। उन्होंने गांव में पेयजल की गुणवत्ता की जांच, घर-घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्वास्थ्य शिविर लगाने और मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए फागिंग कराने की मांग की है।मोहन ने कहा कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाए, ताकि बुखार से पीड़ित लोगों की समय रहते पहचान कर उन्हें उचित उपचार मिल सके। साथ ही पेयजल की जांच कराकर ग्रामीणों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।वर्जनमामला संज्ञान में है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जाएगी। बच्चे की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उसे तेज बुखार था और झटके आ रहे थे।- डॉ. चंद्रप्रकाश सिंह, सीएमओ, कुशीनगर