Kushinagar News: नाबालिग से अभद्रता और मारपीट का आरोप, युवक पर प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:16 AM IST
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रामकोला। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के युवक पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिवम यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 नवंबर की शाम करीब चार बजे उनकी बेटी घर से सामान लेने गांव की एक दुकान पर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव का शिवम यादव उसे मोबाइल फोन पर बात करने के लिए परेशान करने लगा। किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे अपशब्द कहे और मारपीट की। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
रामकोला थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 नवंबर की शाम करीब चार बजे उनकी बेटी घर से सामान लेने गांव की एक दुकान पर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव का शिवम यादव उसे मोबाइल फोन पर बात करने के लिए परेशान करने लगा। किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे अपशब्द कहे और मारपीट की। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
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रामकोला थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।