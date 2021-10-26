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महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 नवंबर की शाम करीब चार बजे उनकी बेटी घर से सामान लेने गांव की एक दुकान पर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव का शिवम यादव उसे मोबाइल फोन पर बात करने के लिए परेशान करने लगा। किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे अपशब्द कहे और मारपीट की। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।रामकोला थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।