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फाजिलनगर नगर क्षेत्र में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते आए दिन जाम की स्थिति बनती है। सड़क की कम चौड़ाई के कारण व्यस्त समय में लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। खासकर बाजार के आसपास वाहनों की आवाजाही बढ़ने से राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।एनएच-28 से फाजिलनगर होते हुए बघौचघाट तक जाने वाला यह मार्ग आसपास के गांवों के लोगों के लिए भी आवागमन का प्रमुख रास्ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग से बाजार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आते-जाते हैं।सड़क की चौड़ाई दोगुनी होने से वाहनों के आवागमन के लिए अधिक जगह मिलेगी। इससे जाम की समस्या कम होने और ग्रामीण क्षेत्रों से नगर तक पहुंचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।धर्मार्थ योजना के तहत स्वीकृत इस परियोजना पर 19.42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता तेज प्रताप ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।