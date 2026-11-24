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तुर्कपट्टी। थाना क्षेत्र के महासोन गांव निवासी 53 वर्षीय किसान मुन्नीलाल गोंड की सोमवार सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। वह साइकिल से आलू का बीज खरीदने फाजिलनगर जा रहे थे। पिपरा रज्जब गांव के समीप फोरलेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।महासोन निवासी मुन्नीलाल गोंड पुत्र स्व. फौजदार गोंड सोमवार सुबह साइकिल से फाजिलनगर के लिए निकले थे। वह फोरलेन पर रूट डायवर्जन के पास वाले प्वाइंट पर पहुंचे ही थे कि जाम से निकल रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फाजिलनगर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया जहां पहुंचते ही उनकी मौत हो गई।मुन्नीलाल तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। वह सीमांत किसान थे और खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके दो बेटों का विवाह हो चुका है जबकि बेटी सोनी अविवाहित है। पति की मौत से पत्नी चान गुड्डी का रो-रो कर बुरा हाल है।राजस्वकर्मी सुनील कुशवाहा ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार को शासन से अनुमन्य सहायता दिलाई जाएगी। वहीं, थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।