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Kushinagar News: दुर्घटना में जान गंवाने वाले 17 किसानों के परिवार को मिले पांच-पांच लाख

Thu, 12 Nov 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:16 AM IST
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Families of the 17 farmers who lost their lives in the accident received five lakh rupees each.
पडरौना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 17 किसान परिवारों को सहायता राशि के सांकेतिक चेक वितरित किए गए। प्रत्येक को पांच लाख रुपये की सहायता दी गई। इस दौरान लखनऊ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया।
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सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि दुर्घटना में परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिजन के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे कठिन समय में यह योजना पीड़ित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ उनके भविष्य को संवारने में मददगार साबित हो रही है।
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कार्यक्रम में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने भी अपने विचार रखे। इसके बाद पडरौना तहसील क्षेत्र के खजुरिया की कुसुम देवी, सिंगहा के गणेश, जंगल पचरुखिया की निर्मला देवी, नौरंगिया की शालिनी त्रिपाठी और अनुराधा देवी, चिरगोड़ा की शैला देवी तथा पिपरा जटामपुर के सूरज गोंड को सहायता राशि के सांकेतिक चेक दिए गए। वहीं, कसया तहसील क्षेत्र के पकड़ी भरौली की फूलमती, भैंसहा की अनीता देवी, टेकुआटार के छेदी, सिधावें की सीमला देवी, रामवर बुजुर्ग की सुमित्रा देवी, कोल्हुआ की विगनी देवी, अमवां की सीमा पटेल और परसौनी मुकुंदहा की सुफिया खातून समेत अन्य लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए गए।
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इस दौरान रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोंड, हाटा विधायक मोहन वर्मा, डीएम संजय चौहान, एडीएम पवन कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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