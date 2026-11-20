Kushinagar News: बाइक की टक्कर से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:55 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:55 AM IST
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बनकटा बाजार (कुशीनगर)। चौराखास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, छठ्ठू कटैया निवासी शैलेश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय सुभाष प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह नवंबर 2026 की शाम करीब 6:30 बजे उनके पिता सुभाष प्रसाद (उम्र का उल्लेख नहीं) पुत्र स्वर्गीय वंशी प्रसाद अपने दरवाजे के सामने खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। तहरीर में बाइक चालक की पहचान चौराखास थाना क्षेत्र के अरुसवा निवासी अनिल आर्य के रूप में बताई गई है।
हादसे में सुभाष प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी फाजिलनगर ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल पडरौना रेफर कर दिया। वहां से भी उन्हें गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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सीओ जयंत यादव ने बताया कि मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, छठ्ठू कटैया निवासी शैलेश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय सुभाष प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह नवंबर 2026 की शाम करीब 6:30 बजे उनके पिता सुभाष प्रसाद (उम्र का उल्लेख नहीं) पुत्र स्वर्गीय वंशी प्रसाद अपने दरवाजे के सामने खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। तहरीर में बाइक चालक की पहचान चौराखास थाना क्षेत्र के अरुसवा निवासी अनिल आर्य के रूप में बताई गई है।
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हादसे में सुभाष प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें सीएचसी फाजिलनगर ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल पडरौना रेफर कर दिया। वहां से भी उन्हें गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
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सीओ जयंत यादव ने बताया कि मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।