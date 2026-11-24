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बीईओ अगनित कुमार गोंड ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता शुरू कराई। प्राथमिक स्तर की 50 मीटर दौड़ में बालिका वर्ग से काजल और बालक वर्ग से शाहिद प्रथम रहे। 100 मीटर में हसनतारा और अरविंद, 200 मीटर में काजल और शैलेश तथा 400 मीटर में शिवानी और अरविंद ने बाजी मारी।जूनियर स्तर की 100 मीटर दौड़ में सोनी और प्रिंस, 200 मीटर में संजना और प्रिंस तथा 400 मीटर में विद्या और विक्की ने पहला स्थान हासिल किया। 600 मीटर दौड़ में बालिका वर्ग से सनम और बालक वर्ग से विक्की विजेता बने।कबड्डी के प्राथमिक बालक वर्ग में चाफ खास और बालिका वर्ग में कोरया की टीम ने जीत दर्ज की। जूनियर बालक वर्ग में चाफ तथा बालिका वर्ग में दुदही की टीम विजेता रही।खो-खो के प्राथमिक स्तर पर बालक और बालिका दोनों वर्गों में दुदही की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जूनियर बालक वर्ग में दुदही और बालिका वर्ग में भगवानपुर की टीम ने खिताब अपने नाम किया।प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व जिलामंत्री अभिमन्यु प्रसाद ने किया। पुरस्कार वितरण निवर्तमान जिलाध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य सत्येंद्र उर्फ गुड्डू शुक्ल ने किया। निर्णायक मंडल में ब्लॉक व्यायाम शिक्षक अमित श्रीवास्तव के साथ राजेश यादव, आफताब आलम, अमित कन्नौजिया, पुण्य प्रकाश गिरी, सुमंत यादव, प्रमिला प्रसाद और राजेश प्रसाद शामिल रहे। संचालन दुर्गेश सिंह ने किया।इस दौरान अरुण कुमार, सुभाष यादव, अरुणेंद्र राय, रामनिवास जायसवाल, अशोक यादव, राजेश तिवारी, आशीष मिश्र, उदय सिंह, रवि गुप्ता, बांकेबिहारी लाल, मनोहर पटेल आदि मौजूद रहे।