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इस दौरान उन्होंने बीएलओ को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिलाओं सहित सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान डीएम ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 की उपलब्धता, आवेदन भरने की प्रक्रिया और जरूरी अभिलेखों की स्थिति भी जांची। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष अभियान दिवस पर सभी बीएलओ निर्धारित समय तक अपने बूथों पर मौजूद रहें और प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करें।डीएम ने पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने मौजूद लोगों को अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, नाम या पते में संशोधन के लिए फार्म-8 और मृत अथवा अपात्र मतदाता का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरकर आवेदन किया जा सकता है।