Kushinagar News: डीएम ने किया मतदेय स्थलों का निरीक्षण युवाओं के नाम सूची में जोड़ने के निर्देश
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:48 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:48 AM IST
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पडरौना। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत शनिवार को आयोजित विशेष अभियान दिवस पर डीएम संजय चौहान ने मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय पकड़ी बुजुर्ग में बने मतदेय स्थल संख्या 278, 279 और 280 पर पहुंचकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति देखी।
इस दौरान उन्होंने बीएलओ को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिलाओं सहित सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 की उपलब्धता, आवेदन भरने की प्रक्रिया और जरूरी अभिलेखों की स्थिति भी जांची। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष अभियान दिवस पर सभी बीएलओ निर्धारित समय तक अपने बूथों पर मौजूद रहें और प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करें।
डीएम ने पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने मौजूद लोगों को अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, नाम या पते में संशोधन के लिए फार्म-8 और मृत अथवा अपात्र मतदाता का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरकर आवेदन किया जा सकता है।
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इस दौरान उन्होंने बीएलओ को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिलाओं सहित सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 की उपलब्धता, आवेदन भरने की प्रक्रिया और जरूरी अभिलेखों की स्थिति भी जांची। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष अभियान दिवस पर सभी बीएलओ निर्धारित समय तक अपने बूथों पर मौजूद रहें और प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करें।
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डीएम ने पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने मौजूद लोगों को अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, नाम या पते में संशोधन के लिए फार्म-8 और मृत अथवा अपात्र मतदाता का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरकर आवेदन किया जा सकता है।
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