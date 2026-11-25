विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- यातायात कर्मियों और पुलिसकर्मियों के सामने से गुजर जा रहे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकपडरौना। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नवंबर में यातायात माह मनाया जा रहा है। यातायात माह में ही बाइक पर तीन सवारी बैठाकर लोग फर्राटा भर रहे हैं। बड़ी संख्या में दोपहिया चालक हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसे वाहन पुलिस और यातायात कर्मियों के सामने से गुजर जाते हैं लेकिन उन्हें रोकने-टोकने की जहमत नहीं उठाई जा रही है।शहर के मेन बाजार, धर्मशाला रोड, राजदरबार रोड, सुभाष चौक, रामकोला रोड और कसया रोड समेत प्रमुख मार्गों पर सुबह से शाम तक यातायात का दबाव बना रहता है। खासकर कार्यालयों के खुलने और स्कूलों की छुट्टी होने के समय वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस के जवान प्रमुख चौराहों पर तैनात रहते हैं। उनका अधिकांश समय वाहनों को व्यवस्थित करने और जाम खुलवाने में ही बीत जाता है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक आसानी से निकल जाते हैं।शहर में तीन सवारी बैठाकर बाइक चलाना आम होता जा रहा है। कई बाइक पर चालक के साथ दो अन्य लोग भी बैठे नजर आते हैं। इनमें बच्चों को भी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के बैठाया जाता है। वहीं, हेलमेट का इस्तेमाल भी चालान से बचने तक सीमित दिखाई देता है। कई बाइक सवार हेलमेट पहनने के बजाय उसे बाइक पर टांगकर चलते हैं।मंगलवार को सुबह 11:45 बजे शहर के सुभाष चौक स्थित पुलिस चौकी के बाहर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। वहां लगे जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक तरफ होमगार्ड और दूसरी तरफ पीआरडी का जवान वाहन चालकों को व्यवस्थित करने में जुटा था। इसी दौरान उनके पीछे से कई बाइक सवार बिना हेलमेट के तीन सवारी बैठाकर गुजरते दिखे।वहीं, दोपहर 12:10 बजे तिलक चौक पर मेन बाजार की ओर जाने वाले एकल मार्ग के दोनों तरफ पुलिस, होमगार्ड और पीआरडी के जवान तैनात थे। इसी दौरान छह बाइक सवार पुलिस और होमगार्ड के सामने से मेन बाजार की ओर जाते दिखे। इनमें चार बाइक सवार बिना हेलमेट के थे। एक अन्य व्यक्ति भी बिना हेलमेट के गुदरी बाजार की ओर जाता दिखाई दिया।वर्जननवंबर में यातायात पुलिस की ओर से अभियान चलाकर ओवरस्पीड, तीन सवारी और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोगों को भी स्वयं यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। बिना हेलमेट और क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर वाहन चलाने जैसी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है।-अश्वनी कुमार राय, यातायात निरीक्षक