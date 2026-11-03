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Kushinagar News: मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ से अव्यवस्था, दवा काउंटर पर भी लंबी कतार

Tue, 03 Nov 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:26 AM IST
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Chaos at the medical college due to a rush of patients; long queues at the medicine counter as well.
मेडिकल कॉलेज में हड्डी रोग विभाग की ओपीडी से बाहर मरीजों का लगी कतार। 
मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़, आभा कार्ड से पर्ची बनवाने में लग रहा समय
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ओपीडी से पैथोलॉजी और दवा काउंटर तक लगी कतारें, दो घंटे इंतजार के बाद भी नहीं आया नंबर
पडरौना। मेडिकल कॉलेज में सोमवार को मरीजों की भारी भीड़ रही। पर्ची काउंटर से लेकर ओपीडी, पैथोलॉजी और दवा वितरण काउंटर तक मरीजों व तीमारदारों को घंटों इंतजार करना पड़ा। आभा कार्ड से पर्ची बनाने की व्यवस्था के बीच सर्वर की धीमी गति और जानकारी के अभाव ने परेशानी बढ़ा दी। जांच और इलाज के लिए मरीजों को धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा।

पुरानी बिल्डिंग के प्रथम तल पर संचालित पैथोलॉजी में दोपहर 12 बजे तक 350 से अधिक मरीजों ने खून की जांच के लिए पंजीकरण कराया था। इसके बावजूद पंजीकरण काउंटर के सामने भीड़ लगी रही। दवा वितरण काउंटर पर भी पुरुष और महिला मरीजों की लंबी कतारें थीं। दवा लेने के लिए खड़े चंद्रप्रकाश प्रजापति, मोहन खरवार, रामदुलारे यादव, सत्येंद्र सिंह और सुनील राजभर ने बताया कि वे डेढ़ घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
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नई बिल्डिंग में संचालित मेडिसिन, हड्डी रोग, शिशु एवं बाल रोग और सर्जरी विभाग की ओपीडी में भी मरीजों की भीड़ रही। मरीजों और तीमारदारों ने बताया कि उन्हें दो-दो घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। ओपीडी के बाहर खड़े लोगों का कहना था कि डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं है। जान-पहचान वाले लोग बाद में आने के बावजूद पहले डॉक्टर को दिखाकर चले जाते हैं। इससे अन्य मरीजों को परेशानी होती है।
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दोपहर एक बजे तक हड्डी रोग विभाग में 250, शिशु एवं बाल रोग विभाग में 225 और मेडिसिन विभाग की ओपीडी में 250 से 300 मरीज पहुंच चुके थे। हृदय रोग विभाग की ओपीडी में भी सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न मरीजों का उपचार करते मिले। मरीजों और तीमारदारों ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और बेहतर व्यवस्था करने की मांग की।

स्पीकअप
सुबह 10 बजे अस्पताल पहुंच गया था। पहले पर्ची बनवाने के लिए कतार में खड़ा रहा। पर्ची बाल रोग विभाग की ओपीडी में जमा कर दी है। दोपहर 12:20 बजे तक भी नंबर नहीं आया। अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
- अमर राजभर, पचफेड़ा
दस दिन के बच्चे को लेकर कर रहे इंतजार

सुबह 10:30 बजे अस्पताल पहुंच गया था। करीब एक घंटे बाद ओपीडी की पर्ची बन पाई। इसके बाद 10 दिन के बच्चे को लेकर दो घंटे से इंतजार कर रहा हूं लेकिन अब तक डॉक्टर के कक्ष तक नहीं पहुंच पाया हूं। बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए।

- रवि चौहान, मनिकौरा
आभा कार्ड नंबर से पर्ची बनवाने में अधिक समय लग रहा है। इससे पर्ची काउंटर पर भीड़ लग रही है और मरीजों व तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन को व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए।

- सतीश, होरिलापुर
मुझे जानकारी नहीं थी कि पर्ची आभा कार्ड से बनाई जा रही है। इस वजह से परेशानी हुई। कॉलेज प्रशासन को आभा कार्ड के अलावा पर्ची बनवाने के अन्य विकल्प भी रखने चाहिए, ताकि मरीजों को दिक्कत न हो।

- जीत बहादुर, नरसर
वर्जन

अस्पताल में प्रत्येक सोमवार को मरीजों और तीमारदारों की भीड़ रहती है। उपलब्ध संसाधनों से ओपीडी संचालित करने के साथ ही मरीजों की जांच और मुफ्त दवाओं की व्यवस्था की जाती है। सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को सभी जगह कतार लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं खुद भी भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेता रहता हूं। जहां अव्यवस्था मिलती है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है।
- डॉ. दिलीप कुमार, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज कुशीनगर
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