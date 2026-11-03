Kushinagar News: नहीं होगी बसों की किल्लत, चालक व परिचालक की छुट्टियां निरस्त
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:27 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:27 AM IST
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पडरौना। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
त्योहारों के दौरान बसों का नियमित संचालन बनाए रखने के लिए पडरौना डिपो के सभी चालक और परिचालकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। यह आदेश चार नवंबर से प्रभावी होगा। इसकी सूचना संबंधित कर्मचारियों को दे दी गई है।
पडरौना डिपो से निगम की 43 और अनुबंधित 18 बसों का संचालन होता है। सामान्य दिनों में इन बसों से प्रतिदिन करीब सात से आठ हजार यात्री सफर करते हैं। त्योहारों के दौरान यह संख्या बढ़कर 10 से 12 हजार तक पहुंच जाती है। दीपावली और छठ पर दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर समेत अन्य प्रमुख शहरों से घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाती है।
यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए निगम ने बसों के नियमित संचालन और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी संबंधित कर्मचारियों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया है।
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त्योहारों के दौरान बसों का नियमित संचालन बनाए रखने के लिए पडरौना डिपो के सभी चालक और परिचालकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। यह आदेश चार नवंबर से प्रभावी होगा। इसकी सूचना संबंधित कर्मचारियों को दे दी गई है।
पडरौना डिपो से निगम की 43 और अनुबंधित 18 बसों का संचालन होता है। सामान्य दिनों में इन बसों से प्रतिदिन करीब सात से आठ हजार यात्री सफर करते हैं। त्योहारों के दौरान यह संख्या बढ़कर 10 से 12 हजार तक पहुंच जाती है। दीपावली और छठ पर दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर समेत अन्य प्रमुख शहरों से घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाती है।
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यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए निगम ने बसों के नियमित संचालन और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी संबंधित कर्मचारियों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया है।
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