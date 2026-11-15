Kushinagar News: मौसम बदलने से बढ़े सर्दी-खांसी और बुखार के मरीज, आरोग्य मेले 842 को मिला इलाज

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जन आरोग्य मेलों में कुल 842 मरीजों का उपचार कर मुफ्त में दवाएं दी गईंपडरौना। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 842 मरीजों का उपचार कर उन्हें मुफ्त दवाएं दी गईं। मरीजों में 417 पुरुष, 344 महिलाएं और 81 बच्चे शामिल रहे। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल बुखार से पीड़ित करीब 284 मरीज उपचार कराने पहुंचे।आरोग्य मेलों में सांस संबंधी बीमारियों के 104, पेट संबंधी समस्याओं के 109, मधुमेह के 104, त्वचा रोग के 138 और हाइपरटेंशन के 62 मरीजों का उपचार किया गया। इसके अलावा टीबी के नौ संभावित मरीजों और खून की कमी से पीड़ित दो मरीजों की भी जांच और उपचार किया गया। सभी को मुफ्त दवाएं दी गईं।शहर के गायत्रीनगर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित मेले में डॉ. उमर जमा की अगुवाई में 25 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें 13 पुरुष, सात महिलाएं और पांच बच्चे शामिल रहे। बच्चों को सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत थी। डॉक्टर ने उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देते हुए मुफ्त दवाएं दीं।लक्ष्मीगंज संवाद के अनुसार, स्थानीय न्यू पीएचसी में आयोजित मेले में 30 मरीजों का उपचार कर मुफ्त दवाएं दी गईं। इनमें अधिकांश मरीज सर्दी, खांसी, बुखार और पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे थे। चिकित्सा प्रभारी डॉ. ईश्वर चंद्र दूबे ने बताया कि उम्र बढ़ने और जीवनशैली में गड़बड़ी के कारण लोगों को पेट दर्द और गैस की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए खानपान में सुधार और शुद्ध पेयजल का सेवन जरूरी है। मेले में लालाछपरा, धोधरही, चंदरपुर, रामपुर भाठ, महुअवा और बरवा बाजार के लोगों ने उपचार कराया।मथौली संवाद के अनुसार, मोतीचक ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पैकौली में आयोजित मेले में 19 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त दवाएं दी गईं। मरीजों में बुखार, सर्दी-खांसी, त्वचा रोग, मधुमेह और हाइपरटेंशन की शिकायतें थीं। इस दौरान सुनील तिवारी (17), संगीता (28), दीपक (22), रंजना (27), दिनेश (35), पूरन (90) और रामू (60) सहित अन्य लोगों ने जांच और उपचार कराया। मेले में चिकित्साधिकारी डॉ. उत्तम जायसवाल, यशवंत चौहान, धर्मपाल सिंह, अभिषेक विश्वकर्मा, रामाशंकर प्रसाद और रामप्रताप आदि मौजूद रहे।उजारनाथ संवाद के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करमैनी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में छठ पर्व के कारण मरीजों की संख्या कम रही। यहां खुजली, वायरल बुखार और त्वचा रोग से पीड़ित मरीज पहुंचे। कुल 11 मरीजों का उपचार कर उन्हें मुफ्त दवाएं दी गईं।चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार ने बताया कि मौसम में उतार-चढ़ाव और साफ-सफाई में लापरवाही से वायरल बुखार और त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों को नियमित साफ-सफाई रखने, शुद्ध पानी पीने, आसपास पानी जमा नहीं होने देने और बुखार होने पर नजदीकी अस्पताल में उपचार कराने की सलाह दी। इस मौके पर जमील अहमद वारसी, सलोनी श्रीवास्तव, रामजी कुशवाहा सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में उपचार कराने के लिए पहुंची सेंदुरिया निवासी 10 वर्षीय अनुप्रिया कुमारी ने बताया कि वह कई दिनों से उसे बुखार चढ़ व उतर रहा है। अस्पताल में डॉक्टर की सलाह पर जांच हुई और मुफ्त में दवाएं मिली हैं।नवलपुरा निवासी 14 वर्षीय सुप्रिया कुमारी ने बताया कि वह त्वचा रोग से परेशान है। डॉक्टर ने साफ-सफाई रखने के साथ दवा लेने की सलाह दी है। मुफ्त में दवाएं मिली हैं। मेले से लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है। इसे और बेहतर करने की जरूरत है।