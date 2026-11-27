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हाटा कोतवाली क्षेत्र के देवराजपुर–पिपरा पुल के समीप नदी में मिली युवती की लाशमथौली। हाटा कोतवाली क्षेत्र के देवराजपुर-पिपरा पुल के पास छोटी गंडक नदी में गुरुवार को एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस उसकी शिनाख्त कराने में जुटी है।जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार को स्थानीय लोगों ने नदी में पुल के पास एक युवती का शव देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची हाटा कोतवाली पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार, मृतका ने पीले रंग का फुल स्लीव कुर्ता और काला लोअर पहन रखा था। उसके गले में ‘जय भोले’ लिखा काले रंग का लॉकेट और बाएं हाथ में काला कड़ा था। दाहिने हाथ पर टैटू बना हुआ था। उसके बालों में हल्का गुलाबी रंग भी लगा था। इन निशानों के आधार पर पुलिस युवती की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।पुलिस के मुताबिक, शव का चेहरा सूजा हुआ था। कान, नाक और मुंह से खून निकलने के निशान भी दिखाई दिए। शरीर और हाथ-पैरों की त्वचा भी फूली हुई थी। हालांकि युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।हाटा कोतवाल संजय कुमार सिंह ने बताया कि नदी में शव बहता हुआ दिखाई देने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उन्होंने बताया कि युवती की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को युवती के हुलिए या अन्य विवरण के आधार पर उसकी पहचान हो या उसके संबंध में कोई जानकारी मिले तो हाटा कोतवाली पुलिस को सूचित करें, ताकि उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके।