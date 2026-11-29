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-कप्तानगंज से खाना बनाकर घर लौट रहे थे जितई, पत्नी की चीख-पुकार से गांव में पसरा मातमरामकोला। कप्तानगंज-नेबुआ नौरंगिया मार्ग पर शुक्रवार रात मिट्टी लदे डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक डंपर के पिछले हिस्से में फंस गई। चालक ने वाहन नहीं रोका और करीब आधा किलोमीटर तक बाइक समेत उन्हें घसीटता रहा। इसके बाद चालक डंपर छोड़कर भाग गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डंपर को थाने पहुंचवाया।थाना क्षेत्र के पगार छपरा निवासी जितई प्रसाद गौड़ (45) बावर्ची थे। कप्तानगंज में एक व्यक्ति के घर खाना बनाने गए थे। शुक्रवार रात करीब 12 बजे काम खत्म कर वह बाइक से घर लौट रहे थे। कप्तानगंज-नेबुआ नौरंगिया मार्ग पर परती टोला के सामने पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे मिट्टी लदे डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद बाइक डंपर के पिछले हिस्से में फंस गई। चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे आगे बढ़ा दिया। करीब आधा किलोमीटर तक घसीटने के बाद उसने डंपर रोका और मौके से भाग गया। आसपास के लोग पहुंचे तो जितई की मौत हो चुकी थी।हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डंपर को भी कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। जितई की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। पत्नी उमापति देवी ने बताया कि पति बावर्ची का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उनकी मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि डंपर पुलिस के कब्जे में है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।