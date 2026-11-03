Kushinagar News: त्योहारों में बासी मिठाई से रहें सावधान, दुकानों पर नहीं लिखी जा रही वैधता तिथि

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खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और इस्तेमाल की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य, जांच के बाद होगी कार्रवाईपडरौना। त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही बासी और मिलावटी मिठाइयों का खतरा भी बढ़ गया है। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और इस्तेमाल की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य है लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, एक तिहाई दुकानदार ही तारीख दर्ज कर रहे हैं।शासन के निर्देश के अनुसार, 15 अक्तूबर से दुकानदारों को खुली मिठाइयों की ट्रे या काउंटर पर उनके इस्तेमाल की अवधि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को बासी और पुरानी मिठाइयां खरीदने से बचाना और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ने के कारण दुकानों पर पहले से तैयार मिठाइयां भी रखी जाती हैं। ऐसे में निर्माण और इस्तेमाल की अंतिम तिथि की जानकारी मिलने से ग्राहक उनकी ताजगी के बारे में निर्णय ले सकते हैं।निर्देश लागू होने के बावजूद जिले की मिठाई की दुकानों पर इसका पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। करीब एक तिहाई दुकानों पर ही मिठाइयों के निर्माण की तारीख लिखी जा रही है। बाकी दुकानों पर काउंटर में मिठाइयां तो सजी हैं लेकिन उनके तैयार होने और इस्तेमाल की अंतिम अवधि का ब्योरा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को दुकानदारों की जानकारी पर भरोसा करके मिठाई खरीदनी पड़ रही है।खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, मिठाई की दुकानों पर खुले में बिक्री के लिए रखी मिठाइयों की ट्रे या काउंटर के पास निर्माण की तिथि और इस्तेमाल की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य है। त्योहारों के दौरान चलाए जा रहे अभियान में दुकानदारों को इस संबंध में जागरूक किया जाएगा। इसके बाद नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।- प्रदीप कुमार राय, सहायक आयुक्त, खाद्य-द्वितीयखराब या दूषित खोया, पनीर और छेना से बनी मिठाइयों में बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। बासी मिठाई खाने से पेट में संक्रमण, गैस, अपच, ऐंठन और दर्द की शिकायत हो सकती है। दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से उल्टी और दस्त (डायरिया) जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।- डॉ. प्रवीण कुमार राव, डीएम गैस्ट्रो