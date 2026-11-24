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पडरौना। शहर को जाम से मुक्त करने के लिए बैरिकेडिंग और वनवे व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन ये इंतजाम भी सोमवार को यातायात का दबाव संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अवकाश के बाद कार्यालय और बाजार खुलते ही प्रमुख सड़कों पर वाहनों की कतार लग जाती है। सुभाष चौक से लेकर तिलक चौक और धर्मशाला रोड तक लोगों को रुक-रुककर आगे बढ़ना पड़ता है। सड़क किनारे अतिक्रमण, बेतरतीब पार्किंग और ई-रिक्शा की मनमानी से समस्या और गंभीर हो जाती है।शहर में सुभाष चौक, तिलक चौक, धर्मशाला रोड, छावनी और कोतवाली रोड पर सोमवार को दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े वाहन आवागमन के लिए उपलब्ध जगह कम कर देते हैं। वहीं, ई-रिक्शा और टेंपो चालक बीच सड़क पर ही सवारी बैठाने और उतारने लगते हैं। जल्दी निकलने की होड़ में दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक भी निर्धारित लेन का पालन नहीं करते। इससे थोड़ी ही देर में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।संकरी सड़क और अतिक्रमण भी बन रहे बाधासुभाष चौक से कसया की ओर जाने वाले मार्ग पर जिला मुख्यालय होने के कारण वाहनों का दबाव अधिक रहता है। इस रास्ते पर पश्चिमी गंडक नहर का पुल सड़क की अपेक्षा संकरा है। पुल के उत्तरी तरफ तमकुहीराज-झुलनीपुर मार्ग मिलने से तिराहे पर भी अक्सर जाम लगता है। इससे निपटने के लिए पुल के दोनों तरफ करीब 200-200 मीटर तक रस्सी लगाकर बैरिकेडिंग की गई है।रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर भी करीब 200-200 मीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा धर्मशाला रोड, मेन बाजार रोड और सेंट्रल बैंक रोड पर वनवे व्यवस्था लागू है। यहां बाइक के अलावा अन्य वाहनों को निर्धारित एकल मार्ग से गुजरना होता है। इसके बावजूद अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक रुक-रुककर जाम लगता रहता है।नियमों का पालन नहीं करने से बढ़ रही परेशानीराहगीर सैफ अली ने बताया कि सोमवार को कार्यालय और बाजार खुलने के बाद जाम की समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। वनवे लागू होने के बावजूद वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते। ई-रिक्शा और टेंपो सड़क पर ही सवारी भरने लगते हैं। इससे थोड़ी दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है।कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि बैरिकेडिंग और वनवे के बावजूद जाम से राहत नहीं मिल रही है। सड़क किनारे खड़े वाहन और ई-रिक्शा की अव्यवस्थित आवाजाही परेशानी बढ़ाती है। चौराहों पर यातायात पुलिस की मौजूदगी के बाद भी वाहन चालक जल्दबाजी में रास्ता रोक देते हैं। अवैध पार्किंग पर रोक और ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने की जरूरत है।शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन गंभीर है। सड़कों से अतिक्रमण हटवाने के लिए नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की जाएगी। इसके माध्यम से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। - विवेक कुमार मिश्र, एसडीएम, पडरौना