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पडरौना। ठंड बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों और पुराने गठिया के मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना करीब 200 से 250 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें लगभग 40 प्रतिशत यानी 80 से 100 मरीज पुराने गठिया और जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं।मौसम में बदलाव और सुबह-शाम बढ़ी ठंड का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। खासकर बुजुर्गों और पहले से गठिया की समस्या से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों में घुटनों, कमर, कंधों और अन्य जोड़ों में दर्द व अकड़न की शिकायत सामने आ रही है। घुटनों और अन्य जोड़ों में दर्द व अकड़न के कारण मरीजों को सुबह बिस्तर से उठने, सीढ़ियां चढ़ने और सामान्य रूप से बैठने-उठने में परेशानी हो रही है।मरीजों का दर्दठंड बढ़ने के साथ ही पैरों के जोड़ों और जांघों में दर्द बढ़ गया है। सुबह बिस्तर से उठने, सीढ़ियां चढ़ने और सामान्य रूप से बैठने-उठने में परेशानी हो रही है। इसी वजह से अस्पताल आना पड़ा।-पशुपतिनाथ गुप्ता, तमकुहीराजसर्द मौसम शुरू होते ही जोड़ों में जकड़न और दर्द की समस्या बढ़ गई है। रोजमर्रा के काम करने और चलने-फिरने में परेशानी हो रही है। ऐसे में हड्डी रोग विभाग में चिकित्सकीय परामर्श लेना उचित समझा। डॉक्टर ने जांच के बाद दवाएं दीं और बचाव के तरीके बताए।-सरोज देवी, पिपरालालमनकोटठंड के मौसम में तापमान कम होने से शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं। इससे जोड़ों के आसपास रक्त प्रवाह प्रभावित होता है। इसके अलावा जोड़ों के बीच मौजूद तरल पदार्थ की गाढ़ापन संबंधी विशेषताओं में बदलाव से अकड़न महसूस हो सकती है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को पहले से गठिया या जोड़ों से जुड़ी परेशानी है, उन्हें ठंड में अधिक दिक्कत हो सकती है। कई मरीज दर्द के डर से चलना-फिरना कम कर देते हैं, जिससे जोड़ों की अकड़न और बढ़ सकती है।- डॉ. गजेंद्र शर्मा, विभागाध्यक्ष, हड्डी रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज कुशीनगरठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें। घुटनों और अन्य जोड़ों को सर्द हवा से बचाकर रखें।जरूरत के अनुसार डॉक्टर की सलाह से नी-कैप या गर्म पट्टी का इस्तेमाल करें।दर्द के डर से पूरी तरह निष्क्रिय न रहें। नियमित रूप से हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम करें।धूप निकलने पर कुछ देर टहलें और सुबह की हल्की धूप लें।भोजन में कैल्शियम और प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें।जमीन पर या बहुत नीची जगह बैठने से बचें। जरूरत के अनुसार कुर्सी का इस्तेमाल करें।बिना चिकित्सकीय सलाह के दर्द निवारक दवाओं का सेवन न करें।