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कसया। विद्युत उपखंड केंद्र कसया के भुजौली फीडर से जुड़े परशुरामपुर गांव में घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए लगे 63 केवीए के ट्रांसफार्मर से फैक्ट्री को कनेक्शन देने की तैयारी का ग्रामीणों ने विरोध किया। शनिवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। उन्होंने फैक्ट्री के लिए अलग ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की।ग्रामीणों का कहना है कि गांव में घरों को बिजली आपूर्ति के लिए 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। इससे करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित फैक्ट्री को भी इसी ट्रांसफार्मर से कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि फैक्ट्री का अतिरिक्त भार पड़ने से घरेलू बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। इससे वोल्टेज कम होने और पंखे, कूलर सहित अन्य विद्युत उपकरणों के संचालन में परेशानी हो सकती है।प्रदर्शन कर रहे अर्पित पांडेय, सतीश गुप्ता, राजेश यादव, आनंद गुप्ता, अशोक यादव, राजकुमार गुप्ता, बैरिस्टर पांडेय, विनय पांडेय, बड़े दुबे और दीपक गुप्ता ने कहा कि घरेलू बिजली आपूर्ति सुचारु रखने के लिए फैक्ट्री को अलग ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दिया जाना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से व्यवस्था में बदलाव कर समस्या का समाधान कराने की मांग की।इस संबंध में विद्युत विभाग के एसडीओ राहुल कुमार ने बताया कि विभागीय नियमों के अनुसार 300 मीटर की परिधि में ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर उसी से कनेक्शन दिया जाएगा। यदि ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक पाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मौके का निरीक्षण कराकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।