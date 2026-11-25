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जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात गन्ने के खेत से निकला जानवर सबसे पहले सेखुई गांव पहुंचा। वहां दरवाजे पर बैठी सोनी और जड़ावती देवी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण जुटे तो जानवर वहां से भागकर नेबुआ गांव पहुंचा। यहां उसने पन्ना देवी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।इसके बाद जानवर परसौनी गांव पहुंचा और बुनिया देवी को घायल कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर वह बगल के देव गांव गया और मैरून पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने लाठी-डंडे लेकर उसे खदेड़ा तो वह खैरी गांव में घुस गया। वहां उसने मेहताब और गांव में मजदूरी करने आए पटना निवासी बतास पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।सभी घायलों को सीएचसी कोटवा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। गंभीर रूप से घायल पन्ना देवी को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।