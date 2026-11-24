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रहसू बाजार। कसया तहसील में सोमवार को जमीन विवाद की शिकायत लेकर पहुंची महिला और फाजिलनगर के कानूनगो के बीच कहासुनी हो गई। महिला ने कानूनगो पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। मामले में उसने चौराखास थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।चौराखास थाना क्षेत्र के बेलवा कला गांव निवासी मालती देवी का कहना है कि वह पट्टे की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर एसडीएम कसया अक्षय दीपक को प्रार्थनापत्र देने पहुंची थीं। इसी दौरान फाजिलनगर कानूनगो संजय राय वहां पहुंचे और उन्हें नौटंकीबाज महिला कहते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आरोप है कि उन्होंने कानूनगो को फटकार लगाते हुए चेंबर से बाहर जाने को कहा।वहीं, कानूनगो संजय राय ने बताया कि संबंधित पट्टा खारिज हो चुका है। जमीन महिला के नाम नहीं है इसके बावजूद वह जबरन उस पर खेती कर रही हैं। इस संबंध में चौराखास थानाध्यक्ष महेंद्र प्रजापति ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।