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नौ कृषि विज्ञान केंद्रों के हस्तांतरण के लिए शासन को भेजा प्रस्तावनीलांबुज मिश्रकुशीनगर। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शासन ने गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के 10 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि से जुड़े शोध कार्य विश्वविद्यालय के नियंत्रण में होंगे। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने नौ और कृषि विज्ञान केंद्रों को अपने अधीन लेने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रामजी सिंह ने बताया कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के विशेष सचिव लाल बहादुर यादव की ओर से 18 नवंबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति के बाद यह निर्णय लिया गया है।इसके तहत गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलिया और मऊ जिले के कृषि संबंधी शोध कार्य विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बसुली, महराजगंज, कृषि ज्ञान केंद्र, देवरिया और कृषि महाविद्यालय, आजमगढ़ का नियंत्रण भी विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम-2023 के प्रावधानों के तहत की गई है।विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब इन 10 जिलों में संचालित नौ कृषि विज्ञान केंद्रों को भी अपने अधीन लेने की पहल की है। इनमें आजमगढ़ के दो केंद्रों के अलावा मऊ, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, बेलीपार (गोरखपुर) और महराजगंज के केंद्र शामिल हैं। फिलहाल ये केंद्र आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। देवरिया का कृषि ज्ञान केंद्र पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है।नौ कृषि विज्ञान केंद्रों का हस्तांतरण होने से वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा समन्वय बढ़ने की उम्मीद है। स्थानीय मिट्टी, जलवायु, फसल चक्र और सिंचाई की जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे। धान और गेहूं के साथ दलहन, तिलहन, बागवानी, सब्जी उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की योजना है। बाढ़, जलभराव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित खेती के लिए क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित करने पर भी जोर रहेगा। साथ ही डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने की तैयारी है।वर्जन10 जिलों का कार्यक्षेत्र मिलने से विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। साथ ही नौ कृषि विज्ञान केंद्रों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुसंधान और कृषि प्रसार की व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा।- डॉ. रामजी सिंह, कुलपति, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर