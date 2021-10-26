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पडरौना। यातायात माह (नवंबर) में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कुल 1034 वाहनों का ई-चालान किया जा चुका है।अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और जरूरी कागजात के बिना वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने सड़क पर चल रहे वाहनों की जांच की। दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट चलने वालों को रोककर कार्रवाई की गई।वहीं, क्षमता से अधिक सवारी और सामान लेकर चलने वाले वाहनों को भी चिह्नित किया गया। वाहन चालकों से पंजीकरण प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित जरूरी दस्तावेज की जांच की गई। कागजात नहीं मिलने पर संबंधित वाहनों का चालान किया गया।एआरटीओ डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले 150 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 345 और नशे में वाहन चलाने वाले दो लोगों का चालान किया गया। ओवरलोडिंग के मामले में पांच वाहनों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई हुई।उन्होंने बताया कि कार्रवाई के साथ ही वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। चालकों को बताया जा रहा है कि शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद वाहन चलाना खुद के साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालता है। एआरटीओ ने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और सभी जरूरी कागजात साथ रखने की अपील की।