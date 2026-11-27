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25 से 27 नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान के 201 खिलाड़ियों ने 32 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। महिला 5000 मीटर दौड़ में सुनीता ने 17 मिनट 31.66 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। भारत की सोनम परमार ने 17 मिनट 31.12 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि श्रीलंका की के. निदुकी प्रार्थना 17 मिनट 47.07 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।स्टेडियम में पसीना बहाकर हासिल किया मुकामबरई बंधवा गांव की सुनीता स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी में नियमित अभ्यास करती हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी सुनीता की इस सफलता में कोच संदीप कुमार और रुस्तम खान का मार्गदर्शन अहम रहा है। सीमित संसाधनों के बीच अभ्यास से लेकर अंतरराष्ट्रीय पदक तक का उनका सफर दूसरी बेटियों के लिए भी प्रेरणा है।माता-पिता को समर्पित किया पदकसुनीता ने अपनी इस उपलब्धि को माता गुरुदेयी और पिता चुन्नी लाल को समर्पित किया है। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. अरुण केशरवानी ने उनकी सफलता की जानकारी देते हुए इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। सुनीता की जीत से जिले के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों में खुशी है। उनकी सफलता ने साबित किया है कि गांव की प्रतिभाएं भी मेहनत और सही मार्गदर्शन से अंतरराष्ट्रीय पहचान बना सकती हैं।