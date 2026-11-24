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गंगा आरती समिति के अध्यक्ष विनय पांडेय ने बताया कि देव दीपावली पर घाट पर भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। इसमें भजन संध्या, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता शपथ, हवन, गंगा आरती और दीपदान सहित चार-पांच कार्यक्रम होंगे। गंगा गोमती संस्थान की ओर से सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, स्काउट गाइड के बच्चों, नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों और सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।घाटों पर तैनात रहेगी पुलिस और पीएसीदेव दीपावली पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने बताया कि घाटों और कड़ा धाम क्षेत्र में महिला पुलिस, पुरुष पुलिस, जल पुलिस और सिविल पुलिस की तैनाती रहेगी। इसके अलावा पीएसी की एक प्लाटून भी सुरक्षा में लगाई जाएगी। सीओ के नेतृत्व में संबंधित थानों के साथ दूसरे थानों की पुलिस भी मुस्तैद रहेगी। घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।