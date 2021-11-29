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गिरधारी ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब छह बजे वह अपनी चारों बेटियों और दामाद के साथ भरवारी का दशहरा मेला देखने गए थे। राजमती ने साथ जाने से मना कर दिया था। रात करीब 10 बजे परिवार घर लौटा तो बड़ी बेटी उषा भारती सबसे पहले अंदर पहुंची। आंगन में मां को खून से लथपथ देखे उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। अंदर पहुंचे तो राजमती के चेहरे के दाहिने हिस्से और सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट थी। सिर में गहरा घाव था और दाहिनी आंख बाहर निकली थी। वह बर्तन मांजने वाली जगह के पास पड़ी थीं।मुर्गा साफ कर रही थीं राजमती, पीछे से किया गया हमलागिरधारी ने बताया कि घर में बेटी-दामाद के आने के कारण मुर्गा लाया गया था। राजमती उसी को बनाने की तैयारी में लगी थी। आशंका है कि वह काम कर रही थी कि इसी दौरान पीछे से किसी ने उन पर भारी लोहे की वस्तु से हमला कर दिया। उनका अनुमान है कि वारदात रात आठ से साढ़े नौ बजे के बीच हुई होगी। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों को भी किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं दी।:: वर्जन ::सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगने के कारण महिला की दाहिनी आंख बाहर निकल आई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मामला और स्पष्ट हो पाएगा। घटना के संबंध में परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।सत्यनारायण , एसपी