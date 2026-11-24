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बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विकेश कुमार ने बच्चों की जांच कर उन्हें जरूरी दवाएं लिखीं और अभिभावकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी और सांस संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस में सांस की नलियों में सूजन आने से बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है। वहीं, अस्थमा से पीड़ित बच्चों की दिक्कत भी ठंड में बढ़ सकती है। निमोनिया होने पर तेज बुखार, खांसी और तेजी से सांस चलने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।इनसेटबच्चों को ठंड से बचाने की सलाहडॉक्टरों के अनुसार अभिभावक बच्चों को सुबह और शाम की ठंड से बचाएं। उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में धूल, धुएं और तंबाकू के सेवन से बच्चों को दूर रखें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें। खांसी-जुकाम होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा या एंटीबायोटिक न दें। बच्चे को तेज बुखार, तेजी से सांस चलने, सीने में धंसाव या दूध पीने में परेशानी हो तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। समय पर उपचार से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है।