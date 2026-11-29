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ट्राॅमा एवं मास कैजुअलिटी प्रबंधन योजना के तहत करीब चार साल पहले दो करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से 20 बेड के ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया गया था। निर्माण के दौरान गुणवत्ता पर सवाल उठे और इमारत में खराबी आने पर बाद में मरम्मत कराई गई। अस्पताल में अधीक्षक डॉ. मोहम्मद असलम समेत हड्डी रोग और बेहोशी के विशेषज्ञों सहित छह डॉक्टर तैनात हैं, जबकि जरूरत आठ डॉक्टरों की है। यहां एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, दो एक्सरे टेक्नीशियन, पांच स्टाफ नर्स और आठ पैरामेडिकल कर्मचारी हैं। ओपीडी में प्रतिदिन 100 से 150 मरीज पहुंचते हैं।शनिवार को संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने ट्राॅमा सेंटर की पड़ताल की। इस दौरान हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ब्रह्मदत्त शुक्ल और फार्मासिस्ट गोवर्धन सिंह मौजूद मिले। लोटिया गांव के पवन कुमार, दारानगर की तनु सैनी और शाहीन अख्तर सहित कई मरीज उपचार के लिए पहुंचे थे।जरूरी उपकरण और दवाओं का अभावट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट, अल्ट्रासाउंड मशीन, ईसीजी पेपर, प्लास्टर लगाने के लिए जरूरी जैली, दवाएं और पाउडर उपलब्ध नहीं हैं। जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित होती हैं। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पताल भेजना पड़ता है।आवास नहीं, शाम के बाद नहीं मिलते डॉक्टरट्रामा सेंटर में डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा नहीं है। इसके चलते शाम के बाद डॉक्टरों की उपलब्धता भी नहीं रहती। स्थानीय निवासी कमलेश कुमार ने बताया कि रात में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को कई बार स्टाफ वापस कर देता है। जबकि हाईवे पर बने ट्रामा सेंटर में 24 घंटे इमरजेंसी उपचार की सुविधा होनी चाहिए।अस्पताल में इलाज की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। वहां प्लास्टर से जुड़ा सामान मौजूद है, दो ऑर्थोपेडिक सर्जन और दो एनेस्थेटिस्ट तैनात हैं। साथ ही डिजिटल एक्स-रे मशीन भी लगा दी गई है, जिससे प्रतिदिन लगभग 25 से 30 एक्स-रे किए जा रहे हैं। अन्य जो भी व्यवस्थाएं और दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनकी भी जल्द ही व्यवस्था कराई जाएगी।डॉ. संजय कुमार, सीएमओ