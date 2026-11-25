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इस बार कढ़ाईदार शेरवानी, इंब्रॉयडरी वाले ब्लेजर और बंद गले के सूट की मांग अधिक है। डिजाइनर जोधपुरी सूट और इंडो-वेस्टर्न परिधान भी युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। पारंपरिक पहनावे में हैवी वर्क वाली शेरवानी और मुगलई डिजाइन का क्रेज है। वहीं, सादगी पसंद युवा कम कढ़ाई और आकर्षक कटिंग वाली पोशाकें चुन रहे हैं।रंगों की पसंद में भी बदलाव दिख रहा है। मैरून और गोल्डन के साथ आइवरी, ऑफ व्हाइट, बेज और पेस्टल शेड्स को तरजीह दी जा रही है। कई दूल्हे पोशाक के साथ मैचिंग साफा, डिजाइनर पगड़ी, स्टोल और ब्रोच भी खरीद रहे हैं। एमआर मार्ट समदा के मालिक प्रमोद तिवारी के मुताबिक, पिछले साल की अपेक्षा इस बार दूल्हों के परिधानों की खरीदारी बढ़ी है।दूल्हे के कपड़े की कीमतइंब्रॉयडरी ब्लेजर 4,000 से 12,000 रुपयेइंब्रॉयडरी शेरवानी 10,000 से 35,000 रुपयेबंद गले के सूट 9,000 से 14,000 रुपयेथ्री-पीस सूट 12,000 से 25,000 रुपयेपगड़ी 400 से 1,500 रुपयेइस बार दूल्हों के पहनावे को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। पारंपरिक शेरवानी के साथ जोधपुरी सूट, टक्सीडो और इंडो-वेस्टर्न परिधानों की मांग बढ़ी है। युवा अब अपनी पसंद और शादी की थीम के हिसाब से कपड़े चुन रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार दूल्हों के परिधानों की खरीदारी में तेजी है। - बॉबी साहू, कपड़ा व्यापारीमैंने अपनी शादी के लिए पारंपरिक कपड़ों के बजाय आधुनिक अंदाज को चुना है। शादी जिंदगी का खास मौका होता है, इसलिए इस दिन पहनावा भी खास होना चाहिए। मैं ऐसा परिधान पसंद कर रहा हूं, जिसमें पारंपरिक अंदाज के साथ आधुनिकता भी झलके। शेरवानी के अलावा जोधपुरी सूट और इंडो-वेस्टर्न डिजाइन भी अच्छे लग रहे हैं।- अजय कुमार विश्वकर्मा, ग्राहक