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पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान हरिश्चंद्र मौर्य (45) पुत्र रामखिलावन के रूप में हुई है। उनके बेटे अर्जुन ने बताया कि बुधवार रात परिवार बुआ की शादी में गया था। पिता हरिश्चंद्र देर रात घर लौट आए थे, जबकि अन्य सदस्य वहीं रुके थे।बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे घर पहुंचने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। जंगले से अंदर झांकने पर हरिश्चंद्र कमरे में छत के चुल्ले के सहारे फंदे पर लटके दिखे। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया।सूचना मिलने पर मंझनपुर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और मामले की जांच जारी है।परिवार के लोगों ने बताया कि हरिश्चंद्र मजदूरी कर छह बच्चों और पत्नी का भरण-पोषण करते थे। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है और पत्नी-बच्चों का रो-रोकर हाल खराब है।