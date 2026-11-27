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मेला कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह पटेल की अध्यक्षता में आयोजित दंगल के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष बीरेंद्र फौजी रहे। इस दौरान अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को कौशाम्बी रत्न-2026 की शील्ड देकर सम्मानित किया।अखाड़े में पंजाब, हरियाणा, नेपाल, कानपुर, बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी के पहलवानों ने दमखम दिखाया। संचालन सुजीत जायसवाल ने किया। रेफरी की भूमिका घनघोर घटा और राशिद खान ने निभाई। इस मौके पर बाबू सिंह, अजय सिंह, छोटा सिंह, काका सिंह सहित भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।पहली कुश्ती में पंजाब के राजेश ने हरियाणा के अशोक को हराया। दूसरी कुश्ती पंजाब के प्रदीप और हरियाणा के बग्गा के बीच बराबरी पर छूटी। तीसरी में कौशाम्बी के बाल पहलवान उत्तम ने अश्विन को शिकस्त दी। चौथी में नेपाल के शंकर थापा ने कानपुर के सूरज को हराया। पांचवीं में कौशाम्बी के गोलू ने प्रतापगढ़ के वीरेंद्र को पराजित किया। छठवीं में चायल के अमरनाथ ने फतेहपुर के लक्ष्मण को मात दी। सातवीं में फैजल गनी ने पंजाब के राजेश को हराया। आठवीं में कौशाम्बी के नीरज ने अनिल सोनी और नौवीं में चित्रकूट के राजेश ने कौशाम्बी के धर्मराज को शिकस्त दी। अंतिम कुश्ती में फैजल गनी ने हरियाणा के दीपू को हराकर 51 हजार रुपये का पुरस्कार और विशाल ट्रॉफी जीती।