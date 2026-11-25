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क्षेत्र के किसानों ने बताया कि गेहूं की बुआई 15 नवंबर से शुरू हो जाती है। इसके लिए नवंबर के पहले सप्ताह से ही खेतों में पलेवा यानी पानी भरने का काम शुरू कर दिया जाता है। करीब 10 से 12 दिन बाद खेतों में उचित नमी होने पर जुताई कर बोआई की जाती है। ऐसे में नहरों में पानी नहीं आने से पूरी कृषि प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। किसान लक्ष्मीनारायण और ज्ञान मौर्य का कहना है कि हर साल रबी के सीजन से पहले नहरों में पानी पहुंचाने के दावे किए जाते हैं लेकिन जरूरत के समय खेतों तक पानी नहीं पहुंचता। किसानों ने जल्द नहरों में पानी छोड़ने की मांग की है।वर्जननहरों में पानी नहीं आने से किसान परेशान हैं। निजी संसाधनों से सिंचाई करना हर किसान के लिए संभव नहीं है। विभाग को समय रहते पानी छोड़ना चाहिए।-राम अभिलाष मौर्य, किसान, पीपरकुंडीगेहूं की बुआई का समय निकलता जा रहा है। यदि जल्द नहरों में पानी नहीं आया तो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।-पन्नालाल सरोज, किसान, दरियापुर-कोटइस साल अक्तूबर तक बेमौसम बारिश हुई। इस वजह से नहरें सूख नहीं पाईं और सिल्ट सफाई का काम देर से शुरू हुआ। नहरों में दस दिन बाद पानी छोड़े जाने की उम्मीद है।-गरुड़ देव, जेई, लोअर गंगा