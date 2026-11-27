विज्ञापन



मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिले के सभी सीएचसी और पीएचसी में पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक समेत जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपचार के दौरान दवाओं की कमी न हो। विज्ञापन

रेफरल व्यवस्था में बदलाव : स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को रेफर करने की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से किसी मरीज को जिला अस्पताल भेजने से पहले। विज्ञापन विज्ञापन

संबंधित केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एमओआईसी) वहां के इमरजेंसी चिकित्सक से फोन पर बात करेंगे। इससे मरीज के पहुंचने से पहले ही जिला अस्पताल में उसके उपचार की तैयारी की जा सकेगी। यह व्यवस्था गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिलने में सहायक होगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिले के सभी सीएचसी और पीएचसी में पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक समेत जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपचार के दौरान दवाओं की कमी न हो।रेफरल व्यवस्था में बदलाव : स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को रेफर करने की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से किसी मरीज को जिला अस्पताल भेजने से पहले।संबंधित केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एमओआईसी) वहां के इमरजेंसी चिकित्सक से फोन पर बात करेंगे। इससे मरीज के पहुंचने से पहले ही जिला अस्पताल में उसके उपचार की तैयारी की जा सकेगी। यह व्यवस्था गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिलने में सहायक होगी।

स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी बढ़ने पर ठंड से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में चार-चार बेड आरक्षित किए गए हैं। मरीजों को ठंड से बचाने के लिए प्रत्येक बेड पर तीन-तीन कंबल दिए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर भी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में रूम हीटर सक्रिय कर दिए गए हैं।