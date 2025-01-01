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दंगल के मुकाबलों में टेवा के राजेश पांडेय ने लखनऊ के राजेश को हराया। पुष्पेंद्र गौरा और अभिषेक भेलखा की कुश्ती बराबरी पर छूटी। महिला मुकाबले में प्रयागराज की प्राची ने प्रतापगढ़ की संध्या को शिकस्त दी। चायल के अमरनाथ ने गढ़वा के लक्ष्मण और प्रयागराज के दिलीप ने अहिरन का पुरवा के राज को हराया। कादीपुर के अरविंद और धर्मेंद्र का मुकाबला बराबरी पर रहा। सुल्तान ने दीवारकोतरी के पहलवान को पराजित किया।आकाश ने जानी को हराकर जीता खिताबद्वितीय चैंपियन मुकाबले में चायल के मोहित ने ओडिशा के प्रशांत को हराया। दंगल के अंतिम खिताबी मुकाबले में बम्हरौली के आकाश तिवारी ने इटावा के जानी को पराजित कर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। संचालन रामप्रकाश मिश्रा ने किया। रेफरी संतोष केसरवानी उर्फ नागा रहे। इस दौरान अध्यक्ष अमन शर्मा, वीरेंद्र कुमार, हिमांशु, चंचल, सियाराम आदि मौजूद रहे।