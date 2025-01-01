Kaushambi News: विश्व मत्स्यिकी दिवस पर 84 मत्स्य पालकों ने लिया हिस्सा
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 22 Nov 2026 12:33 AM IST
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मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और पालकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शनिवार को विकास भवन स्थित सरस हॉल में विश्व मत्स्यिकी दिवस पर संगोष्ठी एवं शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 84 मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय के लोगों ने प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी, उप निदेशक मत्स्य प्रयागराज मंडल, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार निषाद और शान्तनु कुमार निषाद मौजूद रहे। उप निदेशक मत्स्य ने विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। सहायक निदेशक मत्स्य ने मत्स्य पालन से होने वाले लाभ और स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में बताया।
प्रगतिशील मत्स्य पालक अजय प्रकाश ने अपने अनुभव साझा करते हुए वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करने की सलाह दी। इस दौरान मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और निषादराज बोट सब्सिडी योजना के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। एनएफडीपी और किसान क्रेडिट कार्ड शिविर भी लगाए गए। एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों को प्रमाणपत्र दिए गए।
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कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी, उप निदेशक मत्स्य प्रयागराज मंडल, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार निषाद और शान्तनु कुमार निषाद मौजूद रहे। उप निदेशक मत्स्य ने विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। सहायक निदेशक मत्स्य ने मत्स्य पालन से होने वाले लाभ और स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में बताया।
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प्रगतिशील मत्स्य पालक अजय प्रकाश ने अपने अनुभव साझा करते हुए वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन करने की सलाह दी। इस दौरान मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और निषादराज बोट सब्सिडी योजना के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। एनएफडीपी और किसान क्रेडिट कार्ड शिविर भी लगाए गए। एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों को प्रमाणपत्र दिए गए।
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