{"_id":"5f3ad5468ebc3e3ccb1d0e8b","slug":"46-thousand-farmers-waiting-for-prime-minister-s-honor-kaushambi-news-ald2838179189","type":"story","status":"publish","title_hn":"46 \u0939\u091c\u093e\u0930 \u0915\u093f\u0938\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u2018\u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928\u2019 \u0915\u093e \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u0930","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

46 हजार किसानों को प्रधानमंत्री के ‘सम्मान’ का इंतजार

ढाई साल बाद भी दोआबा के 20 फीसदी अन्नतदाताओं को नहीं मिल सकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

तकनीकी गड़बड़ी को दुरुस्त कराने के लिए इधर-उधर भटक रहे किसान

संवाद न्यूज एजेंसी

मंझनपुर। तकरीबन ढाई साल बाद भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि से दोआबा के करीब 20 फीसदी किसान वंचित हैं। तमाम कवायद के बावजूद करीब 46 हजार किसानों को योजना से लाभान्वित नहीं कराया जा सका है। अभिलेखों में तकनीकी गड़बड़ी दुरुस्त कराने के लिए किसान इधर-उधर भटक रहे हैं।

फरवरी 2018 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया था। योजना के तहत पहले चिंहित किसानों को लाभान्वित किया जाना था। बाद में सभी को दो-दो हजार की साल में तीन किस्त यानी छह हजार रुपये वार्षिक मुहैया कराने का फरमान जारी हुआ था। तमाम कवायद के बावजूद अब तक जिले के पंजीकृत करीब 2,36,162 किसानों के सापेक्ष तकरीबन 1,89,693 किसानों को ही योजना से जोड़ा जा सका। इनमें से 1,77,291 को दूसरी किस्त, 1,70,626 को तीसरी, 1,35,067 को चौथी 1,11,301 को पांचवीं तथा 1,05,764 किसानों की ही छठवीं किस्त मिल सकी है। जिले के 46,469 किसानों को अभी तक योजना के तहत फूटी कौड़ी नहीं मिली है। वहीं तमाम किसान ऐसे हैं जिन्हें एक-दो किस्त मिलने के बाद से आगे की धनराशि मिलनी बंद हो गई है। खोरा गांव के रामदास, तन्नापर के तूफान सिंह, जमुनापुर के शंकर निषाद आदि किसानों का कहना है कि उनसे तीन-तीन बार कागज लिए जा चुके हैं, पर खाते में पैसा एक बार भी नहीं आया है। जबकि पड़ोसी किसानों को योजना की धनराशि मिल रही है। कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कभी खाते में गड़बड़ी तो कभी आधार नंबर में दिक्कत बताकर चक्कर लगवा रहे हैं। तकनीकी दिक्कतों के चलते तकरीबन 20 फीसदी किसान अब भी योजना के लाभ से वंचित हैं। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार गौतम का कहना है कि सभी किसानों के अभिलेख शासन को भेज दिए गए हैं। वहीं से सत्यापन के बाद सीधे किसानों के खाते में योजना की धनराशि भेजी जाएगी।

53 मृतक किसानों के खाते में गई धनराशि, होगी रिकवरी

मंझनपुर। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार गौतम ने बताया कि जांच में 53 किसान ऐसे मिले हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। फिर भी जालसाजी करके इन्हें लाभान्वित करा दिया गया। जबकि 23 किसान दो अलग-अलग नामों से योजना की रकम हड़प लिए हैं। इन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही योजना की रकम वसूली जाएगी।

1543 किसानों के आधार व खाते में गड़बड़ी

मंझनपुर। योजना से अब तक लाभान्वित हुए किसानों का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी की तरफ से गांव-गांव टीमें लगाई गई हैं। प्रारंभिक जांच में 1543 किसान के दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है। इनमें से 753 का खाता नंबर मिस मैच है तो 790 के आधार नंबर में गड़बड़ी मिली है।

छठवीं किस्त अकाउंट में आई या नहीं? ऐसे करें चेक

मंझनपुर। सरकार ने हाल ही में एक लाख पांच हजार किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की छठवीं किस्त भेजी है।अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो इस तरीके से अपने खाते में किस्त को चेक कर सकते हैं। पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां आपको राइट साइड पर 'Farmers Corner' का विकल्प मिलेगा। यहां ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए। आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद 'Get Data' पर क्लिक करें। यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कौन सी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई। छठी किश्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी। यदि आपको 'FTO is generated and Payment confirmation is pending लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।