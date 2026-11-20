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सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने बताया कि जून में मूरतगंज, सिराथू, कौशाम्बी और नेवादा ब्लॉक में नाइट ब्लड सर्वे कराया गया था। इसमें मूरतगंज और कौशाम्बी में माइक्रो फाइलेरिया की दर एक प्रतिशत से अधिक मिली। इसी कारण दोनों ब्लॉकों में अभियान चलाया जा रहा है। एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवा नहीं दी जाएगी। अन्य पात्र लोगों को उम्र और लंबाई के अनुसार डीईसी, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की खुराक स्वास्थ्यकर्मी अपने सामने खिलाएंगे।दवा के सेवन के लिए किया जाएगा जागरूकसीएमओ ने बताया कि अभियान के लिए सभी आवश्यक दवाएं संबंधित ब्लॉकों में उपलब्ध करा दी गई हैं। ग्राम प्रधान, कोटेदार, शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाएं भी लोगों को जागरूक करेंगी। गांवों में माइकिंग और डुग्गी पिटवाकर प्रचार किया जाएगा। स्कूलों में शिक्षक-अभिभावक समूहों के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि फाइलेरिया से बचाव के लिए अभियान के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के सामने दवा का सेवन जरूर करें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करें।