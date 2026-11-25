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सचिव और किसानों के बीच भी नोकझोंक हुई। इन दिनों रबी सीजन में गेहूं की बुआई चल रही है। ऐसे में डीएपी खाद की मांग बढ़ गई है। सोमवार को समिति पर दो सौ बोरी डीएपी पहुंचने की सूचना पर मंगलवार सुबह से ही कसेंदा समेत इगुआ उर्फ काठगांव, नूरपुर हाजीपुर, रेही, बल्हेपुर, अकबरपुर मिर्जापुर, गोविंदपुर तेवारा और कादिलपुर गांव के करीब 250 से अधिक किसान पहुंच गए। किसान सुबह से ही खाद मिलने की उम्मीद में लाइन लगाकर खड़े रहे। सुबह दस बजे वितरण शुरू होते ही अपनी बारी जल्दी आने को लेकर धक्का-मुक्की शुरू हो गई।किसान जियालाल, त्रिभुवन और नवल किशोर का कहना है कि गेहूं की बुआई के लिए डीएपी की जरूरत है लेकिन समितियों पर पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है। एक बोरी खाद के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ रहा है। मंगलवार को भी कई किसानों को खाद नहीं मिली और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।कोटगोदाम में केवल दो सौ बोरी डीएपी आई थी। उपलब्ध खाद का नियमानुसार वितरण कराया गया है। - अमित मिश्रा, समिति सचिव