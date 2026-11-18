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इस प्रतियोगिता के जिला स्तरीय विजेता आगामी 21 नवंबर को अलीगढ़ में आयोजित होने वाले मंडल स्तरीय युवा उत्सव में जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।प्रतियोगिता के अंत में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के सदस्य डॉ. सुभाष दीक्षित और प्रधानाचार्या डॉ. सोमवती शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार व प्रमाणपत्र वितरित किए। विभिन्न विधाओं के मुकाबलों में द्रोपदी देवी जाजू बालिका इंटर कॉलेज ने लोकगीत समूह, लोकनृत्य समूह और नुक्कड़ नाटक तीनों प्रमुख स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता साबित की।लोकनृत्य में नगर पालिका इंटर कॉलेज द्वितीय और श्री गणेश इंटर कॉलेज तृतीय रहा। वहीं लोकगीत में शारदा जौहरी समूह द्वितीय व श्री गणेश इंटर कॉलेज तृतीय स्थान पर रहा। नुक्कड़ नाटक में श्री गणेश इंटर कॉलेज दूसरे और सूरज प्रसाद इंटर कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा।इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता में मोनिका ने पहला, अनुज ने दूसरा और शिखा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन में दिव्या प्रथम, दीक्षा द्वितीय और देवांश तृतीय स्थान पर रहे।इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी उपासना, क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह सहित भावना टिमल, एएम राठी, नवीन अवस्थी, समीक्षा सिंह, आशीष वर्मा, रामचंद्र, राकेश, सुमन कुरील, निशा, राजकुमार और नन्हे समेत निर्णायक मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।