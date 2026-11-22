विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

खुशालपुर निवासी रमेश (30) पुत्र सरदार रविवार को फसल सुरक्षा के लिए पेड़ों के सहारे करंट वाला तार खींच रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तेज झटका लगा और वे अचेत होकर गिर पड़े।परिजन व ग्रामीण उन्हें जिला अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अमांपुर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ दुर्गेश कुमार मिश्र ने करंट लगने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।परिजन के मुताबिक, रमेश की शादी करीब आठ साल पहले रहमानपुर निवासी शीतल से हुई थी। उनके तीन बच्चे सात साल की बेटी तथा दो और एक साल के दो बेटे हैं।