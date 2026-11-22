Kasganj News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की गई जान
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:13 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
अमांपुर। गांव खुशालपुर में रविवार को खेत की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक तार खींचते समय 33 केवी हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे युवक ने जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।
खुशालपुर निवासी रमेश (30) पुत्र सरदार रविवार को फसल सुरक्षा के लिए पेड़ों के सहारे करंट वाला तार खींच रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तेज झटका लगा और वे अचेत होकर गिर पड़े।
परिजन व ग्रामीण उन्हें जिला अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अमांपुर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ दुर्गेश कुमार मिश्र ने करंट लगने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
परिजन के मुताबिक, रमेश की शादी करीब आठ साल पहले रहमानपुर निवासी शीतल से हुई थी। उनके तीन बच्चे सात साल की बेटी तथा दो और एक साल के दो बेटे हैं।
विज्ञापन
खुशालपुर निवासी रमेश (30) पुत्र सरदार रविवार को फसल सुरक्षा के लिए पेड़ों के सहारे करंट वाला तार खींच रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से तेज झटका लगा और वे अचेत होकर गिर पड़े।
विज्ञापन
परिजन व ग्रामीण उन्हें जिला अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अमांपुर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ दुर्गेश कुमार मिश्र ने करंट लगने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
विज्ञापन
तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
परिजन के मुताबिक, रमेश की शादी करीब आठ साल पहले रहमानपुर निवासी शीतल से हुई थी। उनके तीन बच्चे सात साल की बेटी तथा दो और एक साल के दो बेटे हैं।