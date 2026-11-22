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24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर लहरा गंगा घाट, कछला गंगा घाट और हरि की पौड़ी पर स्नानार्थियों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। जाम व अव्यवस्था से बचने के लिए यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।सीओ यातायात रजनीश उपाध्याय के अनुसार, एटा और हाथरस से बदायूं-बरेली जाने वाले वाहन सौरभ ढाबा व नदरई तिराहे से अमरपुर घाट बाईपास होते हुए मंडी तिराहा, सहावर, गंजडुंडवारा और कादरगंज गंगा पुल से निकलेंगे। अलीगढ़ से आने वाले वाहन हजारा नहर पुल, मामों बाईपास व गोरहा नहर पुल से सहावर होते हुए कादरगंज भेजे जाएंगे।कछला घाट से कासगंज आने वाले वाहन नगरिया से याकूतगंज, सहावर, अमांपुर व सिढ़पुरा की ओर जबकि सोरों से बदायूं-बरेली जाने वाले वाहन नगरिया तिराहा से शाहबाजपुर होकर कादरगंज पुल जाएंगे। बदायूं की ओर से आने वाले भारी वाहन तरसी तिराहे से पटियाली व सिढ़पुरा होकर गुजरेंगे।यहां बनाए गए पार्किंग स्थलसोरोंजी में गोला कुआं के पास निर्माणाधीन सड़क, लहरा रोड स्थित घोड़ा मेला मैदान, सोरोंजी मेला स्थल और पुरानी पुलिस लाइन में पार्किंग बनाई गई है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों व पार्किंग स्थलों के इस्तेमाल की अपील की है।